На Полтавщині згоріли три поля кукурудзи площею 130 га

06:59 27 вересень Київ, Україна

У той час, як вся країна, долаючи посуху, бореться за збереження врожаю, в ході так званих фермерських війн знищується цей самий урожай. Почастішали випадки підпалу полів. Так, за даними ДСНС на Полтавщині загони рятувальників борються з великою пожежею на зернових полях.

"Надійшла інформація, що поблизу села Базилівщина Машівського району на трьох полях ТОВ Альфа Капітал виникла пожежа кукурудзи на корені на загальній площі близько 130 га", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 36 осіб та 13 одиниць техніки.

Раніше на полях Борзнянського району Чернігівської області три пожежі знищили більше ніж 23 га посівів озимої пшениці та ячменю. Всі спалахи почалися одночасно. Їхньою імовірною причиною називають підпал.

А в Миколаївській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на двох полях пшениці, біля села Лоцкине Баштанської ОТГ.