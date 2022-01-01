На Полтавщині сталася ДТП за участю 4 автомобілів

07:19 30 квітень Київ, Україна

На автодорозі Полтава-Олександрія зіткнулися чотири автомобілі, постраждав один з водіїв і 5-річна дитина.



Про це повідомляє в Фейсбуці поліція Полтавської області.

"ДТП сталася на автодорозі Полтава - Олександрія, поблизу с. Щербаки Кременчуцького району Полтавської області. Сталося зіткнення вантажівки Scania, бітумовозу, легковика ВАЗ 2110 і позашляховика Mercedes. За попередніми даними, в результаті зіткнення постраждав водій ВАЗу та 5-річна дитина, яка знаходилась в легковику", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих доставили в районну лікарню. На місці автомобільної аварії працює слідчо-оперативна група.