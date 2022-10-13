На Полтавщині сталися дві авіакатастрофи

18:50 13 жовтня Київ, Україна

11 та 12 жовтня на Полтавщині сталися авіакатастрофи, впали два українські літаки.



Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін під час відеоконференції із журналістами у четвер, 13 жовтня.

"На жаль, у вівторок та в середу сталися авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме у Шишацькій громаді". Більше інформації не можу коментувати. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, розумітимемо, що сталося", - розповів чиновник.

За його словами, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.