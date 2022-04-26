На Полтавщині потяг збив на смерть 82-річного чоловіка

15:09 25 липня Київ, Україна

В ніч з 24 на 25 липня біля села Жирки на Полтавщині був збитий поїздом 82-річний чоловік. Подробиці загибелі з'ясовують правоохоронні органи.



Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в неділю, 25 липня.



Зазначено, що близько 2:00 ночі надійшла інформація від чергового залізничної станції Ліщинівка про те, що в селі Жирки поїзд смертельно травмував чоловіка.



На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що загиблим є місцевий житель, 1939 року народження.



За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей (ч.3 ст.276 КК України). Обставини і причини смерті чоловіка встановлюються.