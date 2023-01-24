На Полтавщині ДБР підлаштувало імітацію вбивства заради порятунку людини

16:06 24 січня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань запобігло вбивству підприємця з Полтавщини на замовлення місцевого чиновника. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Співробітники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого йде активний пошук виконавців із кримінального середовища. Щоб врятувати життя чоловікові та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація з використанням технічних та агентурних можливостей бюро”, - йдеться у повідомленні.

Життя бізнесмена замовник убивства оцінив у $5000.

"За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Зрештою, щоб утихомирити опонента, чиновник вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення". Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Заставу передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як переконається в роботі кілера і отримає фотографії із убитим чоловіком", - повідомляють у ДБР.

Співробітники бюро імітували вбивство, і чиновник отримав фотографії із "трупом" і навіть деякі особисті речі потерпілого.

Замовника вбивства повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, скоєне на замовлення. Йому загрожує покарання до довічного позбавлення волі.

Встановлюються інші можливі учасники злочину, а підозрюваному обирають запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що кілер з росії скоїв замовне вбивство у Києві.