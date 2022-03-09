На Подолі викрали сербського бізнесмена

У столиці троє невідомих викрали сербського бізнесмена. На цей момент відомостей про викрадачів немає.
Про це повідомляє Телеграм-канал Київ Оперативний.
Відзначається, що інцидент стався 7 червня на столичному Подолі.
"У поліцію звернувся громадянин, який повідомив, що його друг-іноземець перестав виходити на зв'язок", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що мова йде про власника компанії Дельта Спорт, громадянина Сербії Милована Рогановича.
Відзначається, що інцидент стався 7 червня на столичному Подолі.
"У поліцію звернувся громадянин, який повідомив, що його друг-іноземець перестав виходити на зв'язок", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що мова йде про власника компанії Дельта Спорт, громадянина Сербії Милована Рогановича.
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