На Подолі викрали сербського бізнесмена

09:22 10 червень Київ, Україна

У столиці троє невідомих викрали сербського бізнесмена. На цей момент відомостей про викрадачів немає.
 
Про це повідомляє Телеграм-канал Київ Оперативний.

Відзначається, що інцидент стався 7 червня на столичному Подолі.

"У поліцію звернувся громадянин, який повідомив, що його друг-іноземець перестав виходити на зв'язок", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що мова йде про власника компанії Дельта Спорт, громадянина Сербії Милована Рогановича.