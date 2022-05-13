На підмогу п'яному водієві приїхали 10 товаришів, допомога закінчилася бійкою

Під час спроби затримання групи осіб, які приїхали підтримати свого нетверезого товариша, один з поліціянтів отримав тілесні ушкодження.
Вчора, 10 грудня, ввечері, біля Терезиного Білоцерківського району Київської області поліціянти зупинили автомобіль Audi під керуванням п'яного безробітного жителя сусіднього села Петровського (1982 р.н.). Під час складання адмінпротоколу до місця події під'їхали близько 10 невідомих осіб на трьох автомобілях. Вони влаштували сварку з поліціянтами, яка переросла в бійку, в ході якої один поліціянт отримав тілесні ушкодження.
Потім всі правопорушники поїхали з місця події.
Правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування двох нападників. При спробі поліціянтів наблизитися до будинку, в якому знаходилися правопорушники, невідомі особи скоїли кілька пострілів з невстановленої зброї в бік правоохоронців.
Затримати двох правопорушників вдалося за допомогою спецзагону КОРД.
Потім всі правопорушники поїхали з місця події.
Правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування двох нападників. При спробі поліціянтів наблизитися до будинку, в якому знаходилися правопорушники, невідомі особи скоїли кілька пострілів з невстановленої зброї в бік правоохоронців.
Затримати двох правопорушників вдалося за допомогою спецзагону КОРД.
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