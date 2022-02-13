На пасовищі блискавка вдарила двох жінок

На Дніпропетровщині від удару блискавки постраждали дві жінки, одна у важкому стані з серйозними опіками доставлена в лікарню.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дві односельчанки 50 і 67 років під час грози вийшли на околицю села, щоб загнати корів з пасовища.
У жінок вдарила блискавка і вони втратили свідомість. Молодша прокинулася першою і зуміла дійти до найближчого будинку і викликала швидку допомогу.
У другої жінки від удару розплавився одяг. Постраждалу з серйозними опіками доставили в реанімаційне відділення.
Лікарі кажуть, що жінка перебуває у важкому стані, проте її життю нічого не загрожує.
Дві односельчанки 50 і 67 років під час грози вийшли на околицю села, щоб загнати корів з пасовища.
У жінок вдарила блискавка і вони втратили свідомість. Молодша прокинулася першою і зуміла дійти до найближчого будинку і викликала швидку допомогу.
У другої жінки від удару розплавився одяг. Постраждалу з серйозними опіками доставили в реанімаційне відділення.
Лікарі кажуть, що жінка перебуває у важкому стані, проте її життю нічого не загрожує.
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