На Великдень Луганська область потрапила під обстріл російських окупантів

07:35 25 квітня Київ, Україна

На Луганщині на Великдень окупанти зруйнували сім будинків, утретє влучили у нафтопереробний завод – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У неділю вся область опинилася під потужним обстрілом росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або спалахнули кілька автомобілів, у тому числі вантажних. Тому рятували людей не лише розбираючи завали, а й з-під побитих транспортних засобів.



Російська армія вже втретє влучила у нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється.



Найбільше від російської армії 24 квітня постраждали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.



Так, у Лисичанську пошкоджено дві багатоповерхівки та щонайменше два приватні будинки. У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка та господарські будівлі поруч. У Рубіжному та Гірському – будинки.