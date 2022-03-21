На відпочинку в Єгипті українська сім'я стала жертвою нападу акули

13:05 27 жовтня Київ, Україна

Під час однієї з найпопулярніших розваг туристів в Єгипті - снорклінгу, на сім'ю з України напала акула.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму в Facebook.



Відомство зазначає, що дванадцятирічний хлопчик зараз знаходиться в реанімації, він переніс одну операцію, сьогодні запланована друга, поранену руку врятувати не вдалося.



Лікування взяв на себе уряд Єгипту.

"На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів і заборони, відпочивальники за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібен окремий страховий поліс"- кажуть в Департаменті туризму.

Закликаємо всіх туристів бути максимально обережними в країні перебування, заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки, брати екстремальні тури у своїх ліцензованих туроператорів або їхніх офіційних локальних партнерів".