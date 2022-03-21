На відпочинку в Єгипті українська сім'я стала жертвою нападу акули

Під час однієї з найпопулярніших розваг туристів в Єгипті - снорклінгу, на сім'ю з України напала акула.
Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму в Facebook.
Відомство зазначає, що дванадцятирічний хлопчик зараз знаходиться в реанімації, він переніс одну операцію, сьогодні запланована друга, поранену руку врятувати не вдалося.
Лікування взяв на себе уряд Єгипту.
Закликаємо всіх туристів бути максимально обережними в країні перебування, заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки, брати екстремальні тури у своїх ліцензованих туроператорів або їхніх офіційних локальних партнерів".
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