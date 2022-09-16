На звільнених територіях Харківщини правоохоронці виявили 10 катівників

16:36 16 вересня Київ, Україна

На звільненій території Харківської області виявили щонайменше десять місць, де окупанти катували українців.

 
Про це на брифінгу у п'ятницю, 16 вересня, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
 
«Десять тортур на деокупованих територіях Харківської області встановлено на даний момент. Шість – це місто Ізюм, у місцях дислокації збройних сил Росії, де знаходилися військовослужбовці росгвардії, працівники ФСБ, представники поліції Росії – «СОБР» та інші підрозділи. Дві тортури на території міста Балаклія. Одна – у селі Гракове Чугуївського району та одна – у місті Вовчанськ. Ми точно знаємо, що там катували людей і вже маємо інформацію про загиблих там», - сказав Клименко.
 
За його даними, в Ізюмі катувальні розміщувалися на території районної адміністрації, місцевої поліції, у будівлі СБУ, прокуратури, центру надання адміністративних послуг та військкомату. У Балаклії – у будівлі поліції, в ізоляторі тимчасового тримання, будівлі друкарні. У Вовчанську – на території агрегатного заводу.

За даними Клименка, вже підтверджено загибель від тортур 40-річного чоловіка з Балаклії.
 
«Це місцевий аграрій, закатований до смерті. Його задавили зашморгом», - повідомив голова Нацполіції.
 
Правоохоронці звільнили з тортур громадян Шрі-Ланки, яких захопили при спробі пробратися до Харкова.
 
«У місті Вовчанськ перебувало сім громадян Шрі-Ланки, які були студентами Куп'янського медичного коледжу.. Після того, як окупанти увійшли до міста, вони намагалися вийти до Харкова. Їх затримали та помістили у камеру у Вовчанську, катували. Виривали плоскогубцями нігті. Усі перебувають у емоційно нестабільному стані. Ці люди кілька місяців перебували у тортурах», - сказав Клименко.
 
Він зауважив, що у карцерах, зокрема, у Балаклії були й жінки.
«Вісім жінок на десяти квадратних метрах. На бетонній підлозі без засобів особистої гігієни. Жінок принижували. Чоловіків катували струмом, оголені дроти намотували на руки, підключали до відповідних пристроїв», - зазначив Клименко.
 
Загарбники катуваннями намагалися дізнатися інформацію про дислокацію українських військ, можливі ДРГ та «сплячі» групи на захоплених територіях, а також про учасників АТО.

Людей катували та утримували різну кількість часу – 3 дні, тиждень, близько двох місяців.