На звільнених територіях Харківщини правоохоронці виявили 10 катівників

На звільненій території Харківської області виявили щонайменше десять місць, де окупанти катували українців.
Про це на брифінгу у п'ятницю, 16 вересня, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
За його даними, в Ізюмі катувальні розміщувалися на території районної адміністрації, місцевої поліції, у будівлі СБУ, прокуратури, центру надання адміністративних послуг та військкомату. У Балаклії – у будівлі поліції, в ізоляторі тимчасового тримання, будівлі друкарні. У Вовчанську – на території агрегатного заводу.
За даними Клименка, вже підтверджено загибель від тортур 40-річного чоловіка з Балаклії.
За даними Клименка, вже підтверджено загибель від тортур 40-річного чоловіка з Балаклії.
Правоохоронці звільнили з тортур громадян Шрі-Ланки, яких захопили при спробі пробратися до Харкова.
Він зауважив, що у карцерах, зокрема, у Балаклії були й жінки.
Загарбники катуваннями намагалися дізнатися інформацію про дислокацію українських військ, можливі ДРГ та «сплячі» групи на захоплених територіях, а також про учасників АТО.
Людей катували та утримували різну кількість часу – 3 дні, тиждень, близько двох місяців.
Людей катували та утримували різну кількість часу – 3 дні, тиждень, близько двох місяців.
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