На звільнених територіях Харківщини правоохоронці виявили 10 катівників

16:36 16 вересня Київ, Україна

На звільненій території Харківської області виявили щонайменше десять місць, де окупанти катували українців.

Про це на брифінгу у п'ятницю, 16 вересня, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«Десять тортур на деокупованих територіях Харківської області встановлено на даний момент. Шість – це місто Ізюм, у місцях дислокації збройних сил Росії, де знаходилися військовослужбовці росгвардії, працівники ФСБ, представники поліції Росії – «СОБР» та інші підрозділи. Дві тортури на території міста Балаклія. Одна – у селі Гракове Чугуївського району та одна – у місті Вовчанськ. Ми точно знаємо, що там катували людей і вже маємо інформацію про загиблих там», - сказав Клименко.

За його даними, в Ізюмі катувальні розміщувалися на території районної адміністрації, місцевої поліції, у будівлі СБУ, прокуратури, центру надання адміністративних послуг та військкомату. У Балаклії – у будівлі поліції, в ізоляторі тимчасового тримання, будівлі друкарні. У Вовчанську – на території агрегатного заводу.



За даними Клименка, вже підтверджено загибель від тортур 40-річного чоловіка з Балаклії.

«Це місцевий аграрій, закатований до смерті. Його задавили зашморгом», - повідомив голова Нацполіції.

Правоохоронці звільнили з тортур громадян Шрі-Ланки, яких захопили при спробі пробратися до Харкова.

«У місті Вовчанськ перебувало сім громадян Шрі-Ланки, які були студентами Куп'янського медичного коледжу.. Після того, як окупанти увійшли до міста, вони намагалися вийти до Харкова. Їх затримали та помістили у камеру у Вовчанську, катували. Виривали плоскогубцями нігті. Усі перебувають у емоційно нестабільному стані. Ці люди кілька місяців перебували у тортурах», - сказав Клименко.

Він зауважив, що у карцерах, зокрема, у Балаклії були й жінки.

«Вісім жінок на десяти квадратних метрах. На бетонній підлозі без засобів особистої гігієни. Жінок принижували. Чоловіків катували струмом, оголені дроти намотували на руки, підключали до відповідних пристроїв», - зазначив Клименко.

Загарбники катуваннями намагалися дізнатися інформацію про дислокацію українських військ, можливі ДРГ та «сплячі» групи на захоплених територіях, а також про учасників АТО.



Людей катували та утримували різну кількість часу – 3 дні, тиждень, близько двох місяців.