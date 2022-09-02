На окупованих територіях України зростає тиск на населення

15:52 08 серпня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях зростає тиск російських загарбників на місцеве населення.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.



Так, у Великому Бурлуку Харківської області окупаційна адміністрація чинить тиск на місцевих підприємців. Росіяни хочуть змусити їх отримувати паспорти росії.

"У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також запроваджуватиметься щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5 тисяч рос. рублів. У той самий час після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з-поміж мобілізованих в росії колишніх кримінальних ув'язнених, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість і аморальна поведінка в цілому», - йдеться в повідомленні.



Крім того, за інформацією розвідки, продовжуються конфлікти між підрозділами супротивника на етнічному ґрунті, що часто торкаються цивільного населення. На окупованій території Запорізької області внаслідок такого конфлікту було застрелено заступника командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт.



На окупованій території Херсонщини, зокрема, у Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блок-постах.