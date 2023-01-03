На окуповану ЗАЕС звозять російський персонал

Росіяни звозять на захоплену Запорізьку атомну електростанцію свій персонал. Про це 3 січня повідомила пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) при Силах спецоперацій Збройних сил України.
Вони працюватимуть замість тих, хто відмовляється співпрацювати з окупантами.
Так, у січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмитра Меняєва – заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ Концерн Росенергоатом, дочірньої структури Росатома.
Загарбники змушують співробітників електростанції укласти договір із російським Росатомом, але більшість не зрадили Україну, заявили у центрі опору.
Також росіяни розпочали впровадження власної моніторингової системи на території ЗАЕС, зазначили у центрі. Роботи виконують російські спеціалісти Консист-ОС, що входить до структури окупаційного енергетичного оператора.
Вони працюватимуть замість тих, хто відмовляється співпрацювати з окупантами.
Так, у січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмитра Меняєва – заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ Концерн Росенергоатом, дочірньої структури Росатома.
Загарбники змушують співробітників електростанції укласти договір із російським Росатомом, але більшість не зрадили Україну, заявили у центрі опору.
Також росіяни розпочали впровадження власної моніторингової системи на території ЗАЕС, зазначили у центрі. Роботи виконують російські спеціалісти Консист-ОС, що входить до структури окупаційного енергетичного оператора.
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