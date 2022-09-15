На окупованій території Запорізької області підірвалися пропагандисти рф

19:42 15 вересня Київ, Україна

На тимчасово окупованій території Запорізької області вибухнув автомобіль знімальної групи російського телеканалу ТБ Центр.

Внаслідок інциденту транспортний засіб згорів, а пропагандисти отримали травми. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі російського телеканалу.



Інцидент стався на підконтрольній російській окупаційній армії території Запорізької області.



За словами самих пропагандистів, вони їхали разом із окупантами знімати сюжет про нібито стягування Збройними силами України важкого озброєння до лінії розмежування.

"Під час пересування вже в так званій сірій зоні пролунав вибух на дорозі... Нас доставили до лікарні, провели рентген. У нашого водія та асистента телеоператора - забій грудної клітки. Оператор не постраждав", - розповів один із російських журналістів.

Внаслідок вибуху автомобіль знімальної групи повело убік, після чого він перекинувся.



За розповідями самих пропагандистів, російські військові після інциденту почали стріляти у повітря. Вони припускають, що вибух стався внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника.