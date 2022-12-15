На окупованій Луганщині здетонували боєприпаси у казармі росіян

У Кадіївці пролунали вибухи в казармі російських військових, за інформацією СтратКому ЗСУ, було влучення у склад з боєприпасами та детонація БК.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Водночас Сергій Гайдай поширив у своїх соцмережах повідомлення СтратКому ЗСУ про влучання саме у склад БК. За інформацією СтратКому ЗСУ, вночі завдано удару по складу з боєприпасами в окупованій Кадіївці, внаслідок чого боєкомплект почав детонувати.
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