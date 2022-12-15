На окупованій Луганщині здетонували боєприпаси у казармі росіян

11:55 15 грудня Київ, Україна

У Кадіївці пролунали вибухи в казармі російських військових, за інформацією СтратКому ЗСУ, було влучення у склад з боєприпасами та детонація БК.



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"За останній тиждень якраз на окупованій території Луганської області "бавовна" відбувається майже через день. Це або казарми, в основному, або склади з боєкомплектами. У цьому випадку (у Кадіївці – ред.) це якраз розташування особового складу ", - наголосив Гайдай в ефірі телемарафону.



Водночас Сергій Гайдай поширив у своїх соцмережах повідомлення СтратКому ЗСУ про влучання саме у склад БК. За інформацією СтратКому ЗСУ, вночі завдано удару по складу з боєприпасами в окупованій Кадіївці, внаслідок чого боєкомплект почав детонувати.