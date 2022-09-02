На окупованій Луганщині росіяни почали мобілізувати навіть шахтарів
10:26 04 серпня Київ, Україна
Окупанти не рахують втрати, бо переважно гинуть мешканці захоплених територій.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували всіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія "визволення" швидко минула і в нещодавно захоплених містах та селах. Бо треба виправдовуватись на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватись у безпечні регіони України. Їх направляють до військкоматів проти волі", - написав він.
Гайдай зазначив, що окупанти не рахують втрати, бо здебільшого гинуть жителі захоплених територій.
"Росіянам вони не потрібні на майбутнє, тому що вже вісім років населення "ЛНР" є тягарем для бюджету росії. Наразі ці фінансові втрати чоловіки і відпрацьовують", - зазначив голова ОВА.
Лише у Старобільську цього тижня примусово мобілізували близько 80 чоловіків.
Ними поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.
"3 серпня окупанти змушені були відступити із значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне становище", - резюмував Гайдай.
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