На окупованій Луганщині росіяни почали мобілізувати навіть шахтарів

10:26 04 серпня Київ, Україна

Окупанти не рахують втрати, бо переважно гинуть мешканці захоплених територій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували всіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія "визволення" швидко минула і в нещодавно захоплених містах та селах. Бо треба виправдовуватись на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватись у безпечні регіони України. Їх направляють до військкоматів проти волі", - написав він.



Гайдай зазначив, що окупанти не рахують втрати, бо здебільшого гинуть жителі захоплених територій.

"Росіянам вони не потрібні на майбутнє, тому що вже вісім років населення "ЛНР" є тягарем для бюджету росії. Наразі ці фінансові втрати чоловіки і відпрацьовують", - зазначив голова ОВА.



Лише у Старобільську цього тижня примусово мобілізували близько 80 чоловіків.



Ними поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.