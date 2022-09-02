На окупованій Херсонщині вбито колаборанта Олексія Ковальова

12:37 29 серпня Київ, Україна

Колишній нардеп України, який перейшов на бік окупантів, Олексій Ковальов вирушив на концерт до Кобзона. Його застрелили у власному будинку в Голій Пристані з помпової рушниці.

Про це повідомляють анонімні телеграм-канали, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, херсонське видання "Міст", джерело УП у "Слузі народу".

За інформацією джерел, тіло Ковальова з вогнепальним пораненням у голову виявила матір. За попередніми даними, напад стався 28 серпня близько 15 години дня: невідомі залізли до приватного будинку нардепа і розстріляли його з помпової рушниці.



Після цього вони напали на співмешканку Ковальова – їй завдали ножового поранення в шию.





Джерело в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник.



Також кілька джерел "Мосту" у правоохоронних органах побічно підтвердили інформацію про смерть Ковальова.



Олексій Ковальов – херсонський аграрій, екснардеп від «Слуги народу». На початку російського вторгнення він перейшов на бік ворога і отримав посаду "заступника голови по сільському господарству", крім того, він запропонував свої послуги окупантам, налагодивши постачання своєї продукції до росії через Крим.

22 червня на чиновника вже робили замах — було підірвано його автомобіль. Тоді чоловік не постраждав, а у лікарні заявляв, що його не зможуть залякати, і він повернеться до роботи. Партизани не раз відкрито заявляли, що він є їхньою пріоритетною мішенню.