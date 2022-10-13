На окупованій Херсонщині окупанти закатували до смерті українця

21:06 13 жовтня Київ, Україна

В окупованій Чаплинці Херсонської області росіяни закатували до смерті 62-річного українця, у Скадовському та Херсонському районах викрали двох патріотів України.



Про це повідомила поліція Херсонської області.

"З тимчасово окупованого смт Чаплинка надійшло повідомлення, що після викрадення військовими росії 62-річного чоловіка його знайшли мертвим зі слідами насильницької смерті. Обставини злочину встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Скадовському та Херсонському районах військові росії викрали двох осіб за їхню проукраїнську позицію.



У центрі Херсона військові росії з офісу викрали спецодяг, берці та гроші.



А у Бериславському районі російські "вояки" викрали з території сільськогосподарського підприємства техніку, лабораторні прилади, транспорт, оргтехніку, побутову техніку та інше майно.



За всіма фактами, включаючи атаки по мирному населенню, слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Загалом поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами військових злочинів армії росії в Херсонській області.