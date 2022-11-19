На одеській митниці було вилучено американський літак

З України намагалися вивезти американський легкомоторний літак Cessna 182R. Його тимчасово вилучено через порушення, повідомила Одеська митниця у п'ятницю, 18 листопада.

"Легкомоторне повітряне судно переміщував до Молдови громадянин України на причепі вантажівки через пункт пропуску Старокозаче-Тудор", – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, під час здійснення митних формальностей з'ясувалося, що літак було ввезено під зобов'язання про зворотне вивезення у строк, що сплив три місяці тому.. При цьому заяви про продовження терміну тимчасового ввезення, передбаченого законодавством, до митниці не надходило.

"Одеськими митниками за фактом перевищення терміну тимчасового ввезення повітряного судна складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.6 ст.481 Митного кодексу України", – зазначили у митниці.

За це передбачено штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскацію предмета правопорушення. Тому літака було тимчасово вилучено. Справа буде направлена до суду, який вирішить подальшу долю повітряного судна.

Раніше повідомлялося, що одеські митники вісім місяців ховали на складі гелікоптер Мі-2. Його виявили в одному із прихованих для розмитнення 133 контейнерів.

Також стало відомо, що на Одеській митниці виявили понад 700 тонн білоруського м'яса. Його передадуть на потреби ЗСУ після завершення експертизи на якість.