На Одещині тоне рятувальне судно. Існує загроза витоку нафтопродуктів

05:31 26 листопада Київ, Україна

Морський рятувальний буксир "Аметист", який знаходиться в аварійному стані, почав йти на дно. Біля судна на поверхні води утворилися плями із залишками нафтопродуктів.

Про це повідомили співробітники МПРС Одеської області.



Персонал бази намагається відкачати воду з відсіків, але поки їм не вдалося локалізувати аварію. Відзначається, що судно почало йти під воду приблизно о 16:00.



Рятувальники розповідають, що на стоянці в Олександрівці, де знаходиться судно, кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. Невідомі знімали з суден, що перебувають біля причалів, водонепроникні двері і перегородки.



"Аметист" являє собою морський рятувальний буксир проєкту 1454, тип "Наполегливий". Судно побудоване в 1977 році, довжина 58, ширина 12,6, осідання 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 осіб. Судно не було введене в експлуатацію, але перебувало на балансі казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".