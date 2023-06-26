На Одещині вибухнув бензовоз

06:51 20 липня Київ, Україна

Стався вибух на території морського порту в Рені на Одещині, загинув чоловік.

 
Про це повідомило ГУ ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що о 21:23 до ДСНС надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу.

Зайнялися три автоцистерни з паливом. Пожежу ліквідовано.

На місці пожежі біля автоцистерни, що згоріла, виявили тіло загиблого чоловіка. Також внаслідок пожежі отримав опіки 95% поверхні тіла працівник порту, його госпіталізовано у важкому стані до Ренійської лікарні.