На Одещині вибухнув бензовоз

Стався вибух на території морського порту в Рені на Одещині, загинув чоловік.
Про це повідомило ГУ ДСНС України в Одеській області.
Зазначається, що о 21:23 до ДСНС надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу.
Зайнялися три автоцистерни з паливом. Пожежу ліквідовано.
На місці пожежі біля автоцистерни, що згоріла, виявили тіло загиблого чоловіка. Також внаслідок пожежі отримав опіки 95% поверхні тіла працівник порту, його госпіталізовано у важкому стані до Ренійської лікарні.
Зазначається, що о 21:23 до ДСНС надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу.
Зайнялися три автоцистерни з паливом. Пожежу ліквідовано.
На місці пожежі біля автоцистерни, що згоріла, виявили тіло загиблого чоловіка. Також внаслідок пожежі отримав опіки 95% поверхні тіла працівник порту, його госпіталізовано у важкому стані до Ренійської лікарні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі