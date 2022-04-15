На Одещині виявили групу диверсантів. Фото

13:11 15 квітня Київ, Україна

На Одещині працівники Державного бюро розслідувань спільно зі співробітниками Нацполіції України провели масштабну спецоперацію та перевірили на можливі контакти з представниками країни-окупанта понад 40 осіб, причетних до кримінального світу.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.



«В результаті виявлено троє людей, які можуть бути причетні до діяльності ворожих диверсійних груп. Порушено кримінальне провадження за зраду (ч. 1 ст.. 111-1 КК України). Усі передані Службі безпеки України», – наголошується у повідомленні.



Крім цього, за сприяння ГУ ГТС України в Одеській області зібрані матеріали та видворені за межі України шести громадян інших держав, які так чи інакше могли сприяти дестабілізації ситуації в регіоні, а також затримано одного мешканця Одещини, який перебував у розшуку за вбивство.



«Під час масштабних опертивно-слідчих заходів було також виявлено чотири місця промислового вирощування наркотичних рослин, вилучено понад 3000 кущів коноплі та близько 2 кг висушеної готової продукції. Вартість зілля на «чорному ринку» становить понад 16 млн.. грн.», – йдеться у повідомленні ДБР.



За цим фактом зареєстровано чотири кримінальні провадження за ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).



Важливо зазначити, що з сотень людей, перевірених працівниками ДБР у період гарячої фази війни, лише одиниці виявляються ворожими агентами. Більшість іноземців, навіть якщо мають проблеми із законом, проти приходу «російського світу» до їхніх міст. Для достовірності отриманої інформації більшість їх проходило опитування за допомогою поліграфа.