На Одещині зникла вода
16:43 05 грудня Київ, Україна
Після вибухів в Одесі, 5 грудня, зникла вода у водопроводі.
Про це повідомляють місцеві паблики та ЗМІ.
"Шановні споживачі! В даний час знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по наших споживачах. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Можливі перебої зі зв'язком та додзвоном до контакт-центру водоканалу", - цитує повідомлення Інфоксводоканалу одеське видання Думська.
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