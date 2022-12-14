На Одещині невідомі пограбували гуманітарний штаб

У місті Білгород-Дністровський Одеської області зловмисники проникли до гуманітарного штабу та викрали з нього ноутбуки, водночас облили продуктові набори, що знаходилися всередині приміщення, піною з вогнегасника.
Про це у вівторок, 13 грудня, повідомив мер міста Віталій Граждан у Facebook.
За його словами, невідомі зловмисники проникли до гуманітарного штабу, який розташований у місцевому Будинку культури.
Граждан зазначив, що злодії винесли понад 10 ноутбуків, за якими працювали співробітники штабу. Також вони зіпсували їжу, яку мали роздавати людям.
Про це у вівторок, 13 грудня, повідомив мер міста Віталій Граждан у Facebook.
За його словами, невідомі зловмисники проникли до гуманітарного штабу, який розташований у місцевому Будинку культури.
Граждан зазначив, що злодії винесли понад 10 ноутбуків, за якими працювали співробітники штабу. Також вони зіпсували їжу, яку мали роздавати людям.
Мер зазначив, що правоохоронці шукають злочинців.
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