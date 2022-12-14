На Одещині невідомі пограбували гуманітарний штаб

08:42 14 грудня Київ, Україна

У місті Білгород-Дністровський Одеської області зловмисники проникли до гуманітарного штабу та викрали з нього ноутбуки, водночас облили продуктові набори, що знаходилися всередині приміщення, піною з вогнегасника.



Про це у вівторок, 13 грудня, повідомив мер міста Віталій Граждан у Facebook.



За його словами, невідомі зловмисники проникли до гуманітарного штабу, який розташований у місцевому Будинку культури.



Граждан зазначив, що злодії винесли понад 10 ноутбуків, за якими працювали співробітники штабу. Також вони зіпсували їжу, яку мали роздавати людям.

"Невідомі облили піною з вогнегасника всі пакети із продуктовими наборами", - сказав він.

Мер зазначив, що правоохоронці шукають злочинців.