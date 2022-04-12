На узбіччі траси Чернігів-Київ на протитанковій міні вибухнула машина пенсіонера (фото)

12:25 12 квітня Київ, Україна

На Чернігівщині легковик вибухнув на протитанковій міні, водій загинув на місці.

Про це повідомляє поліція області.



«11 квітня близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в селі Красне Чернігівського району вибухнув легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліціянти, спецпризначенці та вибухотехніки», – зазначається у повідомленні.



Поліціянти встановили, що 64-річний місцевий житель їхав дорогою із села Ладинка у напрямку Красного. У селі він побачив знайомих, вирішив зупинитись і з'їхав з дороги на узбіччя. Там машина наїхала на протитанкову міну. На жаль, унаслідок вибуху водій загинув на місці.



За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



«Поліція закликає громадян бути дуже уважними та обережними! Особливо на теренах, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.