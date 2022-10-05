На Миколаївщині затримано організаторів псевдореферендуму - СБУ

12:03 05 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки України викрила російських агентів, які готували псевдореферендум у Миколаївській області.



Про це у середу, 5 жовтня, повідомляє пресслужба відомства.



Зазначається, що двоє з них уже "опрацьовані"



За матеріалами слідства, "втікачем" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині. Про це у середу, 5 жовтня, повідомляє пресслужба відомства.Зазначається, що двоє з них уже "опрацьовані" СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.За матеріалами слідства, "втікачем" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині.

"Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, розганяли фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит", - йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що щодо них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за статтею про виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ст. 436-2) Кримінального кодексу України.



Організатору псевдореферендуму підозру оголошено за статтею про колабораційну діяльність (ч. 2 ст.28 та ч. 5 ст. 111-1) Кримінального кодексу України.