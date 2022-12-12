На Миколаївщині затримано колаборанта, який збував награбоване майно

11:16 12 грудня Київ, Україна





Про це повідомили у пресслужбі Фахівці Служби безпеки взяли під арешт поплічника росіян, який продавав в окупованій Снігурівці Миколаївської області награбоване ними майно.Про це повідомили у пресслужбі СБУ

Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них - автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів", - зазначає відомство.

Більшість отриманих доходів затриманий передавав загарбникам. За це він безперешкодно пересувався містом.



Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно", але його затримали співробітники СБУ.



Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів. Наразі затриманому повідомлено про підозру.