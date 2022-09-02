На Миколаївщині затримали коригувальника

11:52 04 серпня Київ, Україна

На Миколаївщині коригувальник передавав розташування військової техніки та маршрути її руху в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Зрадник "зливав" дані через групи у соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами. За його інформацією окупаційні сили неодноразово завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту.



Під час обшуку у чоловіка вилучили засоби зв'язку, які містять докази його злочинної діяльності.



Наразі йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).



Як раніше повідомляв УНІАН, Миколаїв щодня зазнає ракетних та артилерійських ударів.



Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як можна отримати винагороду у $100 за передачу даних про коригувальників вогню по обласному центру.