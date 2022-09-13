На Миколаївщині затримали агентів росії, один з яких відстежував установки HIMARS

У Миколаєві правоохоронці затримали двох агентів росії, один з яких відстежував установки HIMARS на користь російських спецслужб.
Про це повідомляє сайт СБУ у вівторок, 13 вересня.
Так, один із затриманих збирав та передавав ворогові інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по Миколаївській області, координати об'єктів критичної інфраструктури, коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві та "полював" на HIMARS.
Інший затриманий "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів та шанувальників проросійських Telegram-чатів.
Крім того, зловмисник розповсюджував матеріали, в яких виправдовується чи заперечується озброєна агресія росії проти України.
Під час обшуків за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв'язку, анонімізації користувачів та передачі розвідданих.
Наразі коригувальнику повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ (ч.3 ст.114-2 КК України). До суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Другому фігуранту буде повідомлено про підозру за статтею про виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікацію її учасників (ст.436-2 КК України), санкція якої передбачає арешт строком до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років.
Так, один із затриманих збирав та передавав ворогові інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по Миколаївській області, координати об'єктів критичної інфраструктури, коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві та "полював" на HIMARS.
Інший затриманий "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів та шанувальників проросійських Telegram-чатів.
Крім того, зловмисник розповсюджував матеріали, в яких виправдовується чи заперечується озброєна агресія росії проти України.
Під час обшуків за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв'язку, анонімізації користувачів та передачі розвідданих.
Наразі коригувальнику повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ (ч.3 ст.114-2 КК України). До суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Другому фігуранту буде повідомлено про підозру за статтею про виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікацію її учасників (ст.436-2 КК України), санкція якої передбачає арешт строком до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років.
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