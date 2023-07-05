На Миколаївщині спалахнули пожежі через російські обстріли

Протягом 4 липня на Миколаївщині сталися дві пожежі внаслідок обстрілу з боку окупантів. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що російські військові продовжують тероризувати мирне населення та майже щодня обстрілюють населені пункти, особливо в Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївського району.
Зазначається, що російські військові продовжують тероризувати мирне населення та майже щодня обстрілюють населені пункти, особливо в Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївського району.
Пожежники боролися з вогнем, ліквідуючи пожежі на сухій траві та в чагарниковій рослинності. Площа однієї пожежі становила близько 5000 квадратних метрів, а іншої – 500 квадратних метрів.
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