На Миколаївщині СБУ затримала колаборантку

Служба безпеки заарештувала російську агентку в Миколаєві, яка передавала окупантам дані про місця дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Жінка передавала інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ, у тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області, а також розміщення стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.
Отримані відомості окупанти використали для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об'єктах.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали зловмисницю на спробі передачі ворогові розвідувальної інформації. Тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку, - йдеться в повідомленні.
Жінці повідомлено про підозру та взято під варту.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Жінка передавала інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ, у тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області, а також розміщення стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.
Отримані відомості окупанти використали для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об'єктах.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали зловмисницю на спробі передачі ворогові розвідувальної інформації. Тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку, - йдеться в повідомленні.
Жінці повідомлено про підозру та взято під варту.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі