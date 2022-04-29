На Миколаївщині сталася ДТП за участю поліції

У місті Первомайськ Миколаївської області сталося зіткнення автомобіля Renault і службового авто поліції Mitsubishi.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
За кермом Renault знаходився 41-річний чоловік, службовим авто Mitsubishi Outlander керував 26-річний поліціянт групи реагування патрульної поліції Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. В результаті аварії водій Renault отримав травми, його доставили в лікарню.
Розпочато службове розслідування інциденту.
Згідно з оприлюдненими фото, удар був сильний і припав на лівий бік.
За кермом Renault знаходився 41-річний чоловік, службовим авто Mitsubishi Outlander керував 26-річний поліціянт групи реагування патрульної поліції Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. В результаті аварії водій Renault отримав травми, його доставили в лікарню.
Розпочато службове розслідування інциденту.
Згідно з оприлюдненими фото, удар був сильний і припав на лівий бік.
Призначено службове розслідування обставин ДТП. На місці працюють слідчі ДБР, які прийматимуть рішення про внесення зазначеного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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