На Миколаївщині сталася ДТП за участю поліції

20:18 28 липня Київ, Україна

У місті Первомайськ Миколаївської області сталося зіткнення автомобіля Renault і службового авто поліції Mitsubishi.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.



За кермом Renault знаходився 41-річний чоловік, службовим авто Mitsubishi Outlander керував 26-річний поліціянт групи реагування патрульної поліції Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. В результаті аварії водій Renault отримав травми, його доставили в лікарню.



Розпочато службове розслідування інциденту.



Згідно з оприлюдненими фото, удар був сильний і припав на лівий бік.





Призначено службове розслідування обставин ДТП. На місці працюють слідчі ДБР, які прийматимуть рішення про внесення зазначеного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.