На Миколаївщині пролунали потужні вибухи - мер

У Миколаєві чути сильні вибухи. Про це по обіді у понеділок, 29 серпня, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що російські загарбники ракетами обстрілюють центр Миколаєва.
Пізніше він повідомив, що російські війська обстрілюють житлові будинки.
За даними Сенкевича, внаслідок обстрілів житлових будинків та навчальних закладів, двоє людей загинули і п'ятеро було поранено.
Кім зазначив, що ще під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці.
За його словами, противник готується завдати ще удару. У зв'язку з цим Кім закликав мешканців і надалі залишатися в укриттях, а також не переміщатися автомобілями.
Кім зазначив, що ще під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці.
За його словами, противник готується завдати ще удару. У зв'язку з цим Кім закликав мешканців і надалі залишатися в укриттях, а також не переміщатися автомобілями.
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