На Миколаївщині пролунали потужні вибухи - мер

18:41 29 серпня Київ, Україна

У Миколаєві чути сильні вибухи. Про це по обіді у понеділок, 29 серпня, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"У місті лунають потужні вибухи! Всі негайно в укриття", – написав Сенкевич.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що російські загарбники ракетами обстрілюють центр Миколаєва.

"Рашисти густо обстрілюють центр Миколаєва. Є ще виходи ракет. Не виходьте із укриттів", - написав Кім.

Пізніше він повідомив, що російські війська обстрілюють житлові будинки.

"Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся у укриттях", - написав Кім.

За даними Сенкевича, внаслідок обстрілів житлових будинків та навчальних закладів, двоє людей загинули і п'ятеро було поранено.



Кім зазначив, що ще під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці.



За його словами, противник готується завдати ще удару. У зв'язку з цим Кім закликав мешканців і надалі залишатися в укриттях, а також не переміщатися автомобілями.