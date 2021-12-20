На Миколаївщині пенсіонера 10 років тримали на ланцюзі його опікуни

Немає межі людської жадібності і жорстокості. Жахливе за своєю нелюдяності злочин розкрито в Миколаївській області. Подружня пара 10 років протримала на ланцюгу літнього пенсіонера, якого взяли під опіку з корисливих мотивів.

Заява про те, що відбувається надійшло в Єланецького відділення поліції від голови однієї з сільських рад. Жінка розповіла, що побачила в соцмережі ролик про таке жорстоке ставлення до літньої людини.

"Правоохоронці з'ясували, що дійсно 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла доглядати подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі і тримали на прив'язі", - сказано в публікації.

Тепер злочин кваліфікували як незаконне позбавлення волі, за що кримінальний кодекс передбачає до 5 років в'язниці. Похилого бранця звільнили, а причини та інші обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, що раніше під Одесою дочка заради пенсії чотири місяці ховала тіло мертвої матері. Покійної жінці було 82 роки. Її труп, засипаний сіллю, виявила внучка і повідомила в поліцію.

Також повідомлялося, що в Чернівцях поліція наділу наручники на пенсіонера-торговця. Патрульні поліцейські наділи наручники на пенсіонера, який торгував на стихійному ринку.