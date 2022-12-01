На Миколаївщині 87 населених пунктів залишилися без світла та води

Внаслідок бойових дій у Миколаївській області припинено електропостачання, водопостачання та водовідведення у 87 населених пунктах.
Про це 1 грудня повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
Про це 1 грудня повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
Також зазначається, що без газопостачання перебувають 6368 споживачів.
Загалом станом на 1 грудня з початку російського вторгнення в Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 13 805 цивільних об'єктів.. З них:
Загалом станом на 1 грудня з початку російського вторгнення в Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 13 805 цивільних об'єктів.. З них:
- об'єкти житлового фонду – 8 896;
- медичні установи – 92;
- навчальні заклади – 388;
- заклади культури – 184;
- об'єкти промислових підприємств – 189;
- об'єкти життєзабезпечення: газо - 1017, електро - 848, водо - 32, теплопостачання - 96;
- інші не військові об'єкти – 2 063.
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