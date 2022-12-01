На Миколаївщині 87 населених пунктів залишилися без світла та води

12:01 01 грудня Київ, Україна

Внаслідок бойових дій у Миколаївській області припинено електропостачання, водопостачання та водовідведення у 87 населених пунктах.



Про це 1 грудня повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

"На Миколаївщині наразі припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 87 населених пунктах (у чотирьох - частково) Баштанського та Миколаївського районів. Тривають роботи з відновлення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що без газопостачання перебувають 6368 споживачів.



Загалом станом на 1 грудня з початку російського вторгнення в Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 13 805 цивільних об'єктів.. З них: