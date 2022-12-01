На Миколаївщині 87 населених пунктів залишилися без світла та води

12:01 01 грудня Київ, Україна

Внаслідок бойових дій у Миколаївській області припинено електропостачання, водопостачання та водовідведення у 87 населених пунктах.

Про це 1 грудня повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
 
"На Миколаївщині наразі припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 87 населених пунктах (у чотирьох - частково) Баштанського та Миколаївського районів. Тривають роботи з відновлення", - йдеться у повідомленні.
 
Також зазначається, що без газопостачання перебувають 6368 споживачів.

Загалом станом на 1 грудня з початку російського вторгнення в Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 13 805 цивільних об'єктів.. З них:
  • об'єкти житлового фонду – 8 896;
  • медичні установи – 92;
  • навчальні заклади – 388;
  • заклади культури – 184;
  • об'єкти промислових підприємств – 189;
  • об'єкти життєзабезпечення: газо - 1017, електро - 848, водо - 32, теплопостачання - 96;
  • інші не військові об'єкти – 2 063.