На нафтовому судні в Нігерії сталася пожежа - троє людей загинули

12:01 08 лютий Київ, Україна

Оператор нігерійського нафтового судна, яке вибухнуло і затонуло минулого тижня, заявив, що три тіла було вилучено, і ще троє знайдено живими. Четверо все ще вважаються зниклими безвісти.



Нігерійський FPSO Trinity Spirit — плавуче судно для виробництва, зберігання та розвантаження нафтопродуктів — зайнялося через нез'ясовані на сьогодні обставини.



Судно знаходилося на терміналі Укпокіті, уздовж узбережжя багатого на нафту району дельти Нігеру.



У момент аварії на борту судна було 10 членів екіпажу.



Зусилля з пошуку членів екіпажу, що зникли безвісти, на цей момент максимально посилені.



Судно мало потужність переробки 22 000 барелів на день і місткість зберігання 2 мільйони барелів, згідно з вебсайтом компанії.



Екологи висловили побоювання з приводу розливів. Ідріс Муса з національного агентства з виявлення розливів NOSDRA повідомив, що «пригод із розливом не було, крім невеликої кількості емульгованої нафти».



Проте він сказав, що агенція спостерігає за можливими наслідками вибуху.



Незважаючи на те, що Нігерія є найбільшим виробником нафти в Африці, у нафтогазовій галузі Нігерії часто трапляються аварії, хоча зазвичай вони трапляються на суші.