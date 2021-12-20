На мосту в Німеччині сталася авіа-ДТП: літак зіткнувся з вантажівкою

07:33 05 грудень Київ, Україна

Значення виразу «час та випадок» наочним прикладом продемонстрував пілот літака, який потрапив до авіа-ДТП на південному заході Німеччини. Як стало відомо, вчора, 4 грудня, на одному з німецьких мостів здійснив аварійну посадку одномоторний літак А62, який відразу потрапив під колеса вантажівки. Про це повідомили у відділі комунікацій поліції міста Пірмазенс.

Зазначається, що інцидент стався близько 12:00 (13:00 за Києвом). Борт під керуванням 72-річного пілота прямував із Франції до Нижньої Саксонії, коли в нього раптово відмовив двигун.

Чоловік вирішив сідати і вибрав для цього міст Шварцбахтальбрюкке на автобані 62 у Рейнланд-Пфальці. Висота споруди – близько 100 метрів.

Внаслідок посадки та зіткнення повітряного судна з вантажівкою пілот отримав легкі травми, водій фури не постраждав. Проте через аварію рух автобаном було перекрито понад шість годин.

Як повідомлялося, в Ізраїлі під час тренувального польоту винищувача F-15I Раам виникла проблема з шасі. Борт здійснив аварійну посадку.