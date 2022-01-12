На мера Рівного завели кримінальне провадження за умисне неправдиве декларування маєтку

11:45 12 січень Київ, Україна

Поліція Рівного розпочала досудове розслідування, фігурантом якого є мер Олександр Третяк. Справа розпочата через новий будинок міського голови, який згідно з розслідуванням журналістів, мер купив за заниженою вартістю.

Про це стало відомо із відповіді на інформаційний запит журналістці порталу Rivne.online.



У поліції Рівного відкрили кримінальне провадження проти мера Рівного Олександра Третьяка. В ЄРДР внесли відомості за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України "Умисне декларування недостовірної інформації".



Як йдеться у відповіді на запит журналістки Вікторії Мамотюк, звернули увагу на цю історію поліціянти після публікації на сторінках інтернет-видання, це було 5 січня. Йдеться про те, що міський голова нібито вніс недостовірні дані до декларації, а саме знизив вартість будинку після покупки. «Справжня вартість нерухомості відрізняється від задекларованої на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб», – йдеться у поясненні.



Журналістка видання зазначає, що у грудні 2021 року мер купив земельну ділянку та двоповерховий будинок у Бармаках, поряд із вулицею Костромською. Частина грошей, понад $71,5 тис. – кредит у банку, решта – власні гроші. У декларації вартість покупки вказана у розмірі $102 тис. Журналістка стверджує, що цей будинок раніше продавався вдвічі дорожче і міському голові не вистачило б до цієї суми щонайменше $73 тис. Тепер поліція в рамках розслідування має розібратися у цій можливій невідповідності.



У поліції порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, це умисне недостовірне декларування посадової особи. Якщо вину доведуть, суд може призначити покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів (68-85 тис. грн), громадські роботи терміном від 150 до 240 годин, обмеження чи позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.



До 14 січня мер Рівного перебуває у відпустці.