На Майдані Незалежності від ножового поранення помер молодий чоловік

Біля входу на станцію метро "Майдан Незалежності" від ножового поранення в область живота помер молодий чоловік. Винуватець того, що сталося, затриманий співробітниками київської Нацполіції.



Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.



Інформація про подію надійшла в поліцію 8 листопада о 20:10.



"Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт. Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці події. Учасники конфлікту встановлені і доставлені до територіального управління поліції", - йдеться в повідомленні.



На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.