На Львівщині зареєстровано спалах дифтерії

На Львівщині у сімох підопічних дитячого будинку-інтернату знайдено початкові ознаки дифтерії. У терміновому порядку всіх госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснили відбір матеріалу для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб. Також йде вивчення їхнього вакцинального статусу.
Зроблено дезінфекцію приміщень інтернату та камерне знезараження особистих речей.
Епідеміологічне розслідування продовжується. Зразки для подальших бактеріологічних досліджень будуть направлені до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.
Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Для нього характерне місцеве фібринозне запалення (переважно слизових ротоглотки) та явища загальної інтоксикації з ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вже почався спалах COVID-19. Найближчим часом піде зростання захворювання.
Зроблено дезінфекцію приміщень інтернату та камерне знезараження особистих речей.
Епідеміологічне розслідування продовжується. Зразки для подальших бактеріологічних досліджень будуть направлені до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.
Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Для нього характерне місцеве фібринозне запалення (переважно слизових ротоглотки) та явища загальної інтоксикації з ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вже почався спалах COVID-19. Найближчим часом піде зростання захворювання.
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