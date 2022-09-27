На Львівщині зареєстровано спалах дифтерії



Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

"Під час проведення планового профілактичного обстеження підопічних інтернату було виявлено у сімох з них ознаки початкової стадії дифтерії. Усіх госпіталізовано до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.