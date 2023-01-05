На Львівщині затримали помічника ухилянтів

16:24 05 січня Київ, Україна

Правоохоронці та слідчі поліції Львівщини взяли під арешт зловмисника, який допомагав ухилянтам. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.



Наприкінці 2022 року оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили місцевого жителя, який налагодив схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.



Правоохоронці встановили, що 51-річний мешканець Львова пропонував військовозобов'язаним особам, які бажають уникнути мобілізації, виїхати на територію іншої держави за підробленими документами. Для цього він обіцяв виготовити для нелегалів фіктивний дипломатичний паспорт. Свої послуги чоловік оцінив у 4000 доларів США.



За зібраними матеріалами оперативників УДВБ, слідче управління ГУНП у Львівській області порушило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.



Оперативники внутрішньої безпеки поліції та слідчі львівської поліції затримали львів'янина на отриманні частини коштів – 2000 доларів США. Гроші вилучено.



Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури зловмиснику вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років. Триває слідство.