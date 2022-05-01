На Львівщині снігоприбиральний МАЗ розчавив чоловіка

16:31 01 грудня Київ, Україна

На Львівщині, під час планового прибирання снігу, загинув 30-річний чоловік. Він з причин, які з'ясовуються, лежав на дорозі, яку в цей час від снігу розчищав вантажний МАЗ, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 1 грудня.



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні рано вранці в одному з сіл Жовківського району.



"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля МАЗ, 32-річний житель району, який прибирав сніг, скоїв наїзд на місцевого жителя віком 30 років, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - йдеться в повідомленні.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Правоохоронці встановлюють обставини події.