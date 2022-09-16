На Львівщині сталася смертельна ДТП за участю військового автомобіля

10:59 16 вересня Київ, Україна

На автодорозі «Київ – Чоп» у місті Броди сталася смертельна ДТП за участю військового автомобіля, в результаті загинуло четверо людей.
 
Про це повідомляє Нацполіція.
"Четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події. Крім того, водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей 4 та 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, водій військового авто не постраждав.
 
На місці події працювали слідчі поліції та співробітники ДБР.