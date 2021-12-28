На Львівщині перекинувся бус, який нелегально перевозив пасажирів

18:19 28 грудень Київ, Україна

Сьогодні, 28 грудня, на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі, неподалік села Велика Горожанка, сталася аварія за участю нелегального перевізника «ЕКСПРЕС-ТАКСІ-2020», який надавав послуги з перевезення пасажирів у напрямку Львів-Пустомити-Дрогобич.



Як повідомила спікер прес-служби поліції у Львівській області Світлана Добровольська, водій не впорався з керуванням та з'їхав із проїжджої частини.



Він та 52-річна пасажирка, мешканка Львова, потрапили до лікарні. Їхні діагнози уточнюють.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст.. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) УКУ.



Як додали в управлінні транспорту та зв'язку Львівської ОДА, «нелегальні» пасажирські перевезення – це насамперед відсутність безпеки проїзду, тут водії не проходять медичного огляду, а транспортний засіб – огляд механіка на справність, що істотно впливає на безпеку проїзду. В управлінні закликають жителів області бути пильними і не дозволяти іншим наражати вас на небезпеку.