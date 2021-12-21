На Львівщині викрили підпільний горілчаний цех

Співробітники правоохоронних органів викрили цех з виготовлення алкоголю на мільйони гривень в Яворівському районі Львівської області.
Протягом місяця фігуранти заробляли до чотирьох мільйонів гривень, повідомляє пресслужба Львівської облпрокуратури.
У цеху незаконно виготовляли фальсифікат горілки відомих українських марок (Хортиця, Green Day, Хлібний Дар, Гетьман і т.п.) з підробленими марками акцизного податку.
Готовий товар фігуранти реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні.
За попередньою інформацією, протягом одного місяця підозрювані отримували до чотирьох мільйонів гривень.
У цеху незаконно виготовляли фальсифікат горілки відомих українських марок (Хортиця, Green Day, Хлібний Дар, Гетьман і т.п.) з підробленими марками акцизного податку.
Готовий товар фігуранти реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні.
За попередньою інформацією, протягом одного місяця підозрювані отримували до чотирьох мільйонів гривень.
На підпільному виробництві працювали п'ять осіб. Зараз вирішується питання про накладення арешту на майно.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.
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