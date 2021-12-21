На Львівщині викрили підпільний горілчаний цех

09:39 13 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили цех з виготовлення алкоголю на мільйони гривень в Яворівському районі Львівської області.

Протягом місяця фігуранти заробляли до чотирьох мільйонів гривень, повідомляє пресслужба Львівської облпрокуратури.



У цеху незаконно виготовляли фальсифікат горілки відомих українських марок (Хортиця, Green Day, Хлібний Дар, Гетьман і т.п.) з підробленими марками акцизного податку.



Готовий товар фігуранти реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні.



За попередньою інформацією, протягом одного місяця підозрювані отримували до чотирьох мільйонів гривень.

"Під час проведення обшуків в приватному будинку, де було організовано незаконне виробництво підакцизних товарів, вилучено: вантажний мікроавтобус, більше 12 тис. пляшок готової горілки, близько 5 тис. марок акцизного податку з ознаками підробки, 2800 л спирту і знаряддя для виготовлення фальсифікату", - йдеться в повідомленні прокуратури.

На підпільному виробництві працювали п'ять осіб. Зараз вирішується питання про накладення арешту на майно.



Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.