На Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. Загинув водій

Ситуація на дорогах країни залишається небезпечною. Виною тому несприятливі погодні умови і помилки самих водіїв. З наближенням тривалих свят може збільшитися і кількість нетверезих за кермом.
Як повідомила сьогодні, 20 грудня, поліція Львівської області, в Золочівському районі автомобіль Шкода зіткнувся з мікроавтобусом, загинув водій легковика.
Аварія сталася близько 1:00 ночі на 19 грудня на автодорозі М-09 Львів - Тернопіль - Рава-Руська між селами Червоне та Велика Вільшаниця в Золочівському районі.
Тепер відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, що раніше в ДТП з мікроавтобусом на Львівщині постраждали 10 осіб. Водій мікроавтобуса під час обгону вискочив на смугу зустрічного руху і зіткнувся з легковиком. Отримали травми обидва водії і пасажири, серед яких троє дітей.
Також повідомлялося, що на Чернігівщині в ДТП загинули три людини. При лобовому зіткненні на трасі двох легкових автомобілів загинули обидва водії та один пасажир. Ще чотири людини травмовані.
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