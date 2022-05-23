На Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. Загинув водій

12:10 20 грудня Киев, Украина

Ситуація на дорогах країни залишається небезпечною. Виною тому несприятливі погодні умови і помилки самих водіїв. З наближенням тривалих свят може збільшитися і кількість нетверезих за кермом.

Як повідомила сьогодні, 20 грудня, поліція Львівської області, в Золочівському районі автомобіль Шкода зіткнувся з мікроавтобусом, загинув водій легковика.

"Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль Шкода Октавія під керуванням 43-річного місцевого жителя виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Бенц Спринтер з причепом, яким керував 38-річний житель міста Хмельницький. В результаті ДТП водій Шкоди загинув на місці події", - сказано в повідомленні.

Аварія сталася близько 1:00 ночі на 19 грудня на автодорозі М-09 Львів - Тернопіль - Рава-Руська між селами Червоне та Велика Вільшаниця в Золочівському районі.

Тепер відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що раніше в ДТП з мікроавтобусом на Львівщині постраждали 10 осіб. Водій мікроавтобуса під час обгону вискочив на смугу зустрічного руху і зіткнувся з легковиком. Отримали травми обидва водії і пасажири, серед яких троє дітей.

Також повідомлялося, що на Чернігівщині в ДТП загинули три людини. При лобовому зіткненні на трасі двох легкових автомобілів загинули обидва водії та один пасажир. Ще чотири людини травмовані.