На Львівщині авто протаранило автобус з пасажирами

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

"У місті Кам'янка-Бузька Львівської області сьогодні, 9 серпня, о 07.20 на вулиці Драгоманова сталася ДТП з легковим автомобілем і рейсовим автобусом. За попередніми даними, водій автомобіля Мазда не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з пасажирським автобусом Еталон сполученням Стриганка-Львів", - йдеться в повідомленні.