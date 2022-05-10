На Львівщині авто протаранило автобус з пасажирами
17:13 09 серпня Київ, Україна
У Львівській області легкове авто зіткнулося з рейсовим автобусом
, в результаті ДТП
постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
"У місті Кам'янка-Бузька Львівської області сьогодні, 9 серпня, о 07.20 на вулиці Драгоманова сталася ДТП з легковим автомобілем і рейсовим автобусом. За попередніми даними, водій автомобіля Мазда не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з пасажирським автобусом Еталон сполученням Стриганка-Львів", - йдеться в повідомленні.
Водія Мазди і п'ятьох пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Правоохоронці встановлюють обставини події.
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