На Львівщині 10 дітей госпіталізовано з отруєнням невідомою речовиною

13:19 12 грудень Київ, Україна

Медики б'ють на сполох: в Україні почастішали випадки отруєння серед дітей. Іноді ці отруєння стають масовими і не пов'язані з неякісним харчуванням у дитячих установах.

Чергове отруєння дітей невідомою речовиною сталося у Новояворівську Львівської області. Як повідомляє департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА, вчора, 11 грудня, десять школярів звернулися до лікаря зі скаргами на нездужання. У всіх було діагностовано отруєння. Напередодні хлопці спільно відвідали хокейний матч. Що стало причиною отруєння, поки що не з'ясовано.

Всім дітям було надано екстрену медичну допомогу. На сьогодні четверо з них перебувають у лікарні, за словами лікарів, стан дітей задовільний. Попередній діагноз звучить як "отруєння невідомою речовиною".

Слід зважити, що останнім часом почастішали подібні отруєння серед дітей шкільного віку. Так, в Одесі дівчинка потрапила до лікарні з отруєнням "коктейлем" із коли з антисептиком, на Київщині вісім дітей отруїлися антисептиком, знайденим на звалищі.

Наближаються свята, і діти, наслідуючи дорослих, почнуть шукати можливість відзначити торжество алкоголем. Батькам потрібно частіше розмовляти з дітьми та пояснювати їм, що антисептик містить крім спирту й інші небезпечні для життя речовини. А ще краще, якщо ви проводитимете більше часу з дітьми, подаючи їм позитивний приклад. Тоді ваші свята не затьмарить біда.