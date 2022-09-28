На Луганщині ЗСУ знищили колону з новомобілізованими росіянами

19:31 28 вересня Київ, Україна

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар по ешелону мобілізованих після 21 вересня росіян.



Про це він сказав у середу, 28 вересня.

"Насправді на Луганщині глибоко в тилу російської армії постійно відбуваються якісь вибухи. Ешелон - так, все це справді відбувається", - зазначив він.

Він додав, що окупанти мобілізують медиків до польових шпиталів, тому що велику кількість поранених просто не встигають довезти до стаціонарних лікарень.



Крім того, окупанти у відкритому днями Луганському медичному центрі встановили обладнання, викрадене з лікарень, які розташовані на захоплених у 2022 році територіях.



Двома днями раніше журналіст Роман Донік повідомив, що на Луганщині бійці ЗСУ завдали вогневого удару по залізничному складу, в якому на окуповану територію привезли росіян, мобілізованих після указу володимира путіна. За його словами, удару було завдано за допомогою РСЗВ HIMARS.