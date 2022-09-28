На Луганщині ЗСУ знищили колону з новомобілізованими росіянами

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар по ешелону мобілізованих після 21 вересня росіян.
Про це він сказав у середу, 28 вересня.
Він додав, що окупанти мобілізують медиків до польових шпиталів, тому що велику кількість поранених просто не встигають довезти до стаціонарних лікарень.
Крім того, окупанти у відкритому днями Луганському медичному центрі встановили обладнання, викрадене з лікарень, які розташовані на захоплених у 2022 році територіях.
Двома днями раніше журналіст Роман Донік повідомив, що на Луганщині бійці ЗСУ завдали вогневого удару по залізничному складу, в якому на окуповану територію привезли росіян, мобілізованих після указу володимира путіна. За його словами, удару було завдано за допомогою РСЗВ HIMARS.
Крім того, окупанти у відкритому днями Луганському медичному центрі встановили обладнання, викрадене з лікарень, які розташовані на захоплених у 2022 році територіях.
Двома днями раніше журналіст Роман Донік повідомив, що на Луганщині бійці ЗСУ завдали вогневого удару по залізничному складу, в якому на окуповану територію привезли росіян, мобілізованих після указу володимира путіна. За його словами, удару було завдано за допомогою РСЗВ HIMARS.
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