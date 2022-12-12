На Луганщині до гуртожитку "вагнерівців" прилетів HIMARS

10:58 12 грудня Київ, Україна

У тимчасово захопленому місті Сватове Луганської області до найманців ПВК "Вагнер" прилетів HIMARS.



Від зустрічі з HIMARS окупантів розірвало від щастя, наслідки удару показали в Telegram-каналах. Ті "вагнерівці", яким вдалося вижити, знімали все на відео та не приховували, що вони налякані.



Так, рашист скаржився на камеру, що "бавовна" рознесла гуртожиток, у якому вони жили. Згодом він побачив ледь живого вагнерівця, якого придавило тілом іншого окупанта.



Упродовж відео росіяни не могли зрозуміти, що їм робити. Вони ніби намагалися вгадати, хто живий, а хто ні. Офіційно інформацію про ракетний удар ще не коментували. Втім, російське командування рідко визнає втрати і намагається замовчувати "прильоти" до останнього.